شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الناشئين وتونس بتصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره التونسي في الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل، في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناة أون تايم سبورت كما تنقلها القناة الجزائرية الرياضية.

وخسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مباراته الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة أمام نظيره المنتخب الليبي 2/1 في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية وهران، في مستهل مشواره بالتصفيات.

وتقلصت حظوظ منتخب مصر في التأهل لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الجزائر أوائل العام المقبل، خاصة أنه سيكون مطالبا بتحقيق الفوز أمام تونس والمغرب في المباراتين المقبلتين، على أن ينتظر نتائج الفرق الأخرى بالتصفيات، خاصة أن الفريق المتصدر فقط هو من يتأهل إلى النهائيات رفقة المنتخب الجزائري منظم البطولة.

وبات المنتخب المصري مطالبا بتحقيق الفوز أمام المنتخب التونسي، ثم الفوز على المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة يوم 14 نوفمبر، على أمل أن تساعده نتائج المباريات الأخرى في تجدد آماله في اعتلاء صدارة التصفيات والتأهل لنهائيات أمم أفريقيا التى تقام فى الجزائر أوائل العام المقبل.