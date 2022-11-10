شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على حالة محمد عبد المنعم بعد جراحة الأنف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إستجابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للبرنامج التأهيلي الذي بدأ في تنفيذه خلال اليومين الماضيين للتعافي من إصابته الأخيرة في "الأنف" .
وأجرى محمد عبد المنعم مؤخراً جراحة في الأنف ، قال عنها الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف» تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.
وبدأ محمد عبد المنعم مؤخراً التدريبات المنفردة على أن يعود للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين ، واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه للجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.