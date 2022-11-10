شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن على حالة محمد عبد المنعم بعد جراحة الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إستجابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للبرنامج التأهيلي الذي بدأ في تنفيذه خلال اليومين الماضيين للتعافي من إصابته الأخيرة في "الأنف" .

وأجرى محمد عبد المنعم مؤخراً جراحة في الأنف ، قال عنها الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين فى جراحة الوجه والفكين.‏

وبدأ محمد عبد المنعم مؤخراً التدريبات المنفردة على أن يعود ‏للانتظام فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين ، واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه للجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏