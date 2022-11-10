شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة السعودية وبنما الودية اليوم الخميس 10_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية الخامسة في معسكره بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، عندما يواجه منتخب بنما مساء اليوم الخميس.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ المرحلة الثالثة من الإعداد لنهائيات كأس العالم 2022، من خلال إقامة معسكر تحضيري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، منذ الشهر الماضي.

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ويخوض المنتخب السعودي مباراته الودية الخامسة في معسكر أبوظبي، الخميس، عندما يواجه منتخب بنما، على ملعب آل نهيان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة المنتخب السعودي ضد بنما وديا عبر قناة "SSC" السعودية، التي تنقل جميع مباريات "الأخضر" قبل المونديال.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم قنوات "أبوظبي الرياضية" بنقل مباراة السعودية وبنما الودية على الهواء مباشرة.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد بنما



حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - عبد الإله العمري - محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو - عبدالإله المالكي - أيمن يحيى.

خط الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - فهد المولد.