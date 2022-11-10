شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني اليوم الخميس 10_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستقبل فريق ريال مدريد نظيره قادش مساء اليوم الخميس بمنافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وعلى ملعب "سانتياجو برنابيو" يحل قادش ضيفًا على ريال مدريد ضمن مواجهات الأسبوع الرابع عشر لليجا.



ريال مدريد يحتل المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة بفارق 5 نقاط، ويسعى النادي الملكي لحصد الثلاث نقاط، بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، ولتقليص الفارق مع البارسا قبل التوقف بسبب مونديال قطر الذي ينطلق 20 نوفمبر الجاري.

الضيف قادش في وضع غير جيد بجدول الترتيب، مع احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

معلق مباراة ريال مدريد وقادش اليوم



يعلق على المباراة، عصام الشوالي، عبر قناة beIN sports 1 HD premium.