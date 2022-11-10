شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مبارة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم الخميس 10_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يدخل فريق مانشستر يونايتد، تحديا جديدا عندما يواجه ضيفه أستون فيلا مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين للموسم الحالى 2022-2023.

◄ ما هو موعد مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا؟



ويحتضن ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، مواجهة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، والتي تقام في تمام الساعة العاشرة مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

وسيقاتل مانشستر يونايتد، للفوز بالمباراة ولرد الاعتبار بعد الهزيمة بثلاثية من الفيلانز الاحد الماضى، مستغلا الملعب والجمهور لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2016-17، حيث ودع البطولة من الدور نفسه في الموسم الماضي بالخسارة من وست هام يونايتد.

فيما يدخل أستون فيلا، المواجهة منتشيا بمستواه المميز في الدوري الإنجليزي مؤخرًا والتي كان آخرها الفوز على مانشستر يونايتد نفسه بنتيجة 3-1، فيسعى إلى مزاحمة الكبار والتقدم بقوة في البطولة التي حصل على لقبها خمس مرات من قبل، كان آخرها في موسم 1995-1996.

ومن المنتظر ان يأتي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد حسب اختيارات الهولندي إريك تين هاج كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - تيريل مالاسيا

الوسط: سكوت ماكتوميناي – فريد -أنتوني إيلانجا - دوني فان دي بيك - أليخاندرو جارناتشو

الهجوم: أنتوني مارسيال

بينما بات من المنتظر أن يدخل الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبين أولسن

الدفاع: آشلي يونج - كالوم تشامبرس - تايرون مينجز - لودفيج أوجوستينسون

الوسط: جون ماكجين - بوبكر كامارا- جايكوب رامزي - مورجان سانسون

الهجوم: أولي واتكينز - داني إينجز.