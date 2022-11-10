شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه المصرية للاتصالات اليوم في ثانى تجاربه الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الداخلية مباراة ودية اليوم الخميس ضد فريق المصرية، ضمن تحضيراته لخوض مباريات كأس الرابطة واستكمال منافسات بطولة الدوري المصري.

ويلعب الداخلية بقيادة رضا شحاتة مع المصرية للاتصالات بعدما خاض أولى تجاربه الودية ضد المصري يوم الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر الداخلية من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري قبل توقف مسابقة الدوري المصري.

وانتظم الثلاثي محمود عزت وبركات حجاج وزياد طارق، لاعبو الداخلية، في تدريبات فريقهم الجماعية، يوم السبت الماضي ، عقب تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، وتسببت في غيابهم عن مباريات فريقهم وآخرها مباراة الأهلي بالدوري.

وينتظم الثلاثي عزت وبركات وزياد في تدريبات الداخلية اليوم بعد تعافي الأول من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، بينما تعافى الثاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما أنهى الثالث برنامج التأهيلي من إصابة في الركبة.