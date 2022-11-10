شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز مصطفى شلبى بدنيا وفنيا لمباريات الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، خطة تجهيز مصطفى شلبى جناح نادى الزمالك المنضم حديثا للفريق من إنبى فى الانتقالات الماضية، استعدادا للمباريات المقبل.

ويرغب البرتغالى فيريرا فى تجهيز مصطفى شلبى بشكل مميز خلال هذه الفترة من أجل الاعتماد عليه بشكل أساسى، وعقد معه أكثر من جلسة ومنحه تعليمات خاصة، وطالب شلبى بالتحرك الصحيح نحو مرمى المنافس والركض السريع بالكرة دون أن يفقدها.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا خاصا لمصطفى شلبي، وفضل عدم مشاركة شلبي في التدريبات الجماعية والاكتفاء فقط بأداء التدريب في الجيمانيزيوم على أن ينتظم في تدريبات الفريق المقبلة.

وبدأ فيريرا بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في التدريب على أمل اكتشاف مواهب مميزة منهم ومنحهم الفرصة مع الفريق الأول كما حدث فى الموسم الماضى.

وقام فيريرا بتصعيد العديد من الشباب وهم كل من مصطفى شكري ظهير أيسر 2001 و محمد خضري لاعب وسط 2002 و أحمد محمود ظهير أيمن 2003 ومصطفى بسيوني لاعب وسط 2003.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.