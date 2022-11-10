شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ15 بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى الجولة الخامسة عشر بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الطيران و القناة مع الزهور والزمالك مع البنك الأهلى و الجديدة مع جزيرة الورد و طلائع الجيش مع الأهلى و هليوليدو مع المعتدى و سبورتنج مع سموحة و دلفى مع الأوليمبى و العبور مع الشمس .

بينما تقام الجولة ال 16 غدا الجمعة بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع الزهور و القناة مع الطيران و الزمالك مع جزيرة الورد و طلائع الجيش مع المعادى و هليوليدو مع الأهلى و سبورتنج مع الأوليمبى و دلفى مع سموحة .