شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام لاعبى بيراميدز وفيوتشر لمعسكر منتخب مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل صفوف منتخب مصر الوطني بقائمة اللاعبين المحليين، اليوم الأربعاء، بعد انضمام لاعبو بيراميدز وفيوتشر للمعسكر، حيث تم استبعادهم في القائمة الأولى للفراعنة، بسبب ارتباطهم بمباراتي الدور الثاني "الملحق" من الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

ويقيم المنتخب الوطني حالياً معسكر داخلي استعداداً لمباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، ومثلهم من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية،وخالد صبحى، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).