شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض اليوم مرانا صباحيا خارج ملاعب النادى لكسر الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريب صباحى اليوم الخميس خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية لكسر حالة الملل لدي لاعبيه بجانب إراحة الملاعب لكثرة التدريبات فى الآونة الأخيرة.

ويستعد الاسماعيلى لمنافسات الدوري العام بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة الثلاثاء الماضى فى أعقاب خوض مباراتين وديتين ضد الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين.

وقرر الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، نقل المران بداية من اليوم الخميس خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية وسيؤدي الفريق تدريباته يومي الخميس والجمعه المقبلين على فترة واحدة ” صباحية ” قبل أن يخوض الفريق مباراتين وديتين يومي 12 و13 نوفمبر الجاري استعدادًا لملاقاة فاركو فى الجولة الـ 4 من عمر المسابقة المحلية.