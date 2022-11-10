شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى "جوكر الفراعنة" يحتفل بعيد ميلاده الـ "38" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد فتحى نجم بيراميدز اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ38، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويعد الجوكر أحد أهم النجوم في تاريخ الكرة المصرية سواء عبر رحلته المميزة بقميص الفراعنة أو حتى في الأندية التي إرتدى قمصانها.

وشارك أحمد فتحى مع بيراميدز في 64 مباراة بإجمالى 4565 دقيقة لعب لم يسجل بينما صنع أربعة أهداف، وإجمالا شارك الجوكر في 530 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة وسجل 36 هدفاً وصنع 71 هدف أخر .

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى، الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.

وخاض أحمد فتحى فترة احتراف على سبيل الإعارة فى كاظمة الكويتى بموسم 2007 - 2008، حيث انضم إليهم من نوفمبر 2007 حتى ديسمبر من نفس العام ، وخاض أحمد فتحى تجربة احتراف بالدورى الإنجليزى رفقة هال سيتى فى موسم 2012 - 2013، وخاض فقط 7 مباريات 3 فى الدورى الممتاز و4 فى التشامبيونشيب، فيما خاض فتحى فترة إعارة فى صفوف أم صلال القطرى موسم 2014 - 2015، وشارك في 21 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 24 هدفًا بالقميص الأحمروصنع 63 هدف أخر خلال 29335 دقيقة لعب.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

فتحي دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصري الأول، أهمها هدفه في مباراة كوت ديفوار في الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك في كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.

وبالرغم من تعاقد بيراميدز مع فتحي لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءً رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلي في الدوري الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع في ليلة التتويج بالدوري.

وخاض فتحى آخر مبارياته الأفريقية مع المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليشارك مع زملائه فى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويخرج متأثراً بنهاية الرحلة الحمراء .