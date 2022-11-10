شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تونس غدا بتصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 اليوم الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة تونس الحاسمة، والمقرر لها غدًا الجمعة، من أجل إحياء فرصة التأهل لبطولة الأمم الأفريقية.

وبات المنتخب المصري للناشئين مطالبا بتحقيق الفوز أمام المنتخب التونسي، ثم الفوز على المنتخب المغربي في المباراة الأخيرة يوم 14 نوفمبر، على أمل أن تساعده نتائج المباريات الأخرى في تجدد آماله في اعتلاء صدارة التصفيات والتأهل لنهائيات أمم أفريقيا التي تقام في الجزائر أوائل العام المقبل.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضعت لها بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدة حاليا فى الجزائر، سلبية قبل مواجهة تونس المقرر لها الجمعة المقبل في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحرص محمد وهبة المدير الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين اليوم بعد المران لمعالجة أخطاء مباراة ليبيا، في افتتاح مشوار التصفيات.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.