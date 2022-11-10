شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدرس عودة خالد صبحى بعد انضمامه للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى سيراميكا استعادة خالد صبحى بعد انتهاء إعارته إلى نادى الاتحاد السكندرى خصوصاً أن سيد البلد و وضع بند بالعقد يُتيح إمكانية انتقاله بصفه نهائيه لصفوف سيد البلد بنهاية الموسم القادم .

واستقر الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة أحمد سامى على استعادة خدمات خالد صبحى بعد انتهاء إعارته لزعيم الثغر وذلك بعد انضمام اللاعب لقائمة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا لدعم دفاع الفراعنة.

ويعد خالد صبحي عمره 27 عاما وهو من مواليد 1995، ولعب طوال مسيرته الكروية لـ 5 أندية محلية هي سيراميكا والجونة وأسوان والإسماعيلي، وخاض 80 مباراة بالدوري بواقع 43 مع سيراميكا، و35 مع الجونة ومباراتين مع أسوان ومثلهم مع الإسماعيلي و3 مباريات مع الاتحاد السكندري.

سجل صبحي هدفا وحيدا طوال مسيرته كان هذا الموسم بقميص الاتحاد السكندري في مرمى طلائع الجيش، ولعب المدافع المباريات الثلاثة لفريقه كاملة بواقع 270 دقيقة.