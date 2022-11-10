شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسات التحفيزية سلاح فيريرا لتصحيح المسار فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسات تحفيزية مع اللاعبين لرفع المعنويات وإعادة الثقة للعديد من اللاعبين قبل بداية كل مران للفريق.

ويتحدث البرتغالى فيريرا مع لاعبى الزمالك عن أهمية هذه الفترة من حيث عملية التجهيز والاستعداد للمباريات المقبلة، وطالب فيريرا اللاعبين ببذل أقصى جهد والتركيز في التدريبات بشكل قوي استعدادا لما هو قادم.

ويواصل فيريرا شرح بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي التي ينوي تنفيذها خلال الفترة الحالية، من أجل إعادة الفريق للمستوى السابق والعودة لسكة الانتصارات بعد الهزيمة من الأهلى فى السوبر والتعادل مع إنبى فى الدورى.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.