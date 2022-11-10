لماذا اختار مدرب فرنسا 25 لاعباً لمونديال قطر؟

اختار مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، ديديه ديشان، دعوة 25 لاعباً، للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والدفاع عن اللقب الذي توجت به فرنسا في النسخة التي أقيمت في روسيا في عام 2018.



ورغم أن القوانين تسمح لكل منتخب بالاعتماد على قائمة تضم 23 لاعباً كحد أدنى و26 لاعباً كحد أقصى، فإن المدرب الفرنسي فضل 25 لاعباً فقط، وهو اختيار جلب عديد التساؤلات التي أجاب عنها مدرب بطل العالم سريعاً.



ومباشرة بعد أن كشف عن القائمة خلال حضوره في قناة "تي.أف.1" الفرنسية، الأربعاء، عقد ديشان مؤتمراً صحفياً، للإجابة عن عديد الأسئلة، وأولها سبب الاختيار على 25 لاعباً فقط، وحرمان لاعب من فرصة الحضور في الحدث العالمي.



وقال ديشان في تبرير هذا الاختيار: "بوجود 25 لاعباً، أعتقد أنه تتوفر لنا كل الضمانات من أجل النجاح في المشاركة، اللاعبون الذين اخترتهم في هذه القائمة يحظون بثقتي الكاملة، وما زال أمامنا الوقت إلى يوم الإثنين القادم من أجل تأكيد هذه القائمة بشكل نهائي ورسمي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسنرى ما يمكن أن يحصل لاحقاً من تطورات".



ولن تصبح اختيارات كل المدربين نهائية، إلا قبل يوم من بداية البطولة، حيث يمكن لكل منتخب استبدال اللاعبين المصابين في الأسبوع القادم، ولكن لا يمكنهم القيام بذلك بعد انطلاق المنافسات يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني.



وفرض الاتحاد الدولي على كل المنتخبات المشاركة، إرسال قائمة أولى تضم 55 لاعباً، وبعد ذلك حدد يوم الإثنين القادم موعداً أخيراً لإرسال قائمة تضم بين 23 لاعباً و26 لاعباً، ولهذا فإن كل الاختيارات النهائية ستكشف كحد أقصى يوم الإثنين القادم. وسيلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضمّ أيضا منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.