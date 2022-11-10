شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ " الاخميمى " فى غزل المحلة اليوم عقب تعرضة للإصابة فى مباراة المنصورة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع خالد الاخميمى قائد فريق غزل المحلة لاختبار طبى اليوم تحت أشراف طبيب الفريق دكتور خالد الجميزى عقب شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المشاركة في مباراة فريقه الودية أمام المنصورة أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و كأس الرابطة .

ويعد خالد الاخميمى من أهم عناصر فريق غزل المحلة خلال الموسم الحالي و يسعى اليوناني بابا فاسيليو من تجهيز اللاعب للمشاركة في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و كأس الرابطة .

ويسعد فريق غزل المحلة لملاقة أسوان في الدور التمهيدى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المقرر لها يوم 19 نوفمبر المقبل و ستقام على ستاد أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا .

و يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.