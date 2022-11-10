شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لم نحدد مصير أحمد فتحى.. ورحيل إبراهيم عادل غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أنه لم يتحدد مصير أحمد فتحي لاعب الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، كما أن الحديث عن إبراهيم عادل بنهاية الموسم غير صحيح تماما.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC: "أحمد فتحي ينتهي عقده بنادي بيراميدز بنهاية الموسم لكن علاقته لم تنتهِ بالنادي ولم يتم تحديد بقائه من عدمه".

وأضاف: "أحمد فتحي مستمر معنا حتى نهاية الموسم وهو لاعب كبير واسم كبير له قيمته وملتزم دائما في التدريبات ويقدم أفضل ما لديه والحديث عن تحديد مصيره غير صحيح".

وتابع عن مصير إبراهيم عادل لاعب الفريق، قائلا: "كل الأمور التي قيلت عن رحيل إبراهيم عادل بنهاية الموسم هو شائعات فقط واللاعب يركز الآن على التأهيل من الإصابة بعد العودة من المنتخب الأولمبي".

وأوضح: "اللاعب سيتواجد في التدريبات بعد فترة الراحة التي نحصل عليها لمدة 3 أيام وهدفه الآن هو العودة للمشاركة".

وعن تأهل فريق لدور المجموعات بالكونفدرالية، أجاب: "حققنا فوزا مهما على نيجيليك بطل النيجر، وكانت ردة فعل قوية بعد الخسارة في الذهاب وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة".

وأتم: "لم نبدأ الموسم بشكل قوية وتعادلنا في أول مباراتين بالدوري وخسرنا أول مباراة بالكوفندرالية لكن لدينا الثقة والخبرة في البطولة وهدفنا تحقيق شيء قوي هذا الموسم".