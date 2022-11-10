شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُحفّز لاعبى الدكة فى الأهلى قبل استئناف المباريات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق قبل فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة توقف الدوري ، وأكد المدرب السويسري للاعبي الفريق أن من لم يُشارك خلال الفترة الماضية عليه أن يجتهد أكثر ويبذل قصارى جهده من أجل نيل فرصة المشاركة في المباريات بعد إستئناف المباريات المحلية ، موضحاً أن عدم مشاركة أي لاعب الفترة الماضية يجب أن يكون حافز لهم وأن يجتهدوا أكثر في التدريبات حتى ينالوا رضا الجهاز الفني ويتم الإستعانة بهم خلال المباريات المقبلة والتى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري في دور الثمانية للدور ربع النهائي من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر ثم يلعب الفريق مع طلائع الجيش يوم 2 ديسمبر في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .

وأكد كولر للاعبي الدكة في الأهلي تحديداً أن الموسم مازال في بدايته ولابد أن يتحلّوا بالصبر والثقة وأن يواصلوا العمل حتى يحصلون على فرصة مناسبة ، وشدد لهم على أن الفرصة مُتاحة للجميع وأنه مازال في مرحلة إستكشاف قدرات جميع لاعبي الفريق.

وتأتي جلسة كولر مع لاعبي الأهلي في ظل تحفيز جميع اللاعبين خاصة أولئك الذين لم يحصلون على فرصة أو الذين شاركوا لمدة دقائق وفي مقدمتهم ، رامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد هاني وعلى لطفي.