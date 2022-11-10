شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو: اللعب فى الدرجة الثانية صعب.. وبحب شيكابالا وجماهير تونس تعشقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التونسي رفيق كابو، لاعب فريق إنبي، إنه كان لديه إصرار وعزيمة للعودة للمشاركة في الدوري الممتاز بعد هبوط فريقه السابق مع وادي دجلة.

وأضاف كابو في تصريحات تليفزيونية أن تجربة اللعب في دوري الدرجة الثانية صعبة جدا، قائلا: "الملاعب سيئة وأن أي فريق يواجه دجلة بيلعب 10 في خط الدفاع".

وواصل أن جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة نجح في تطوير طريقة لعب الفريق ووضع أسس جديدة في كرة القدم ساهمت في عودة دجلة لمستواه المعهود.

وعن تجربته مع فريق سموحة قال كابو: "تجربة أجهدتني نفسياً، وأن إدارة النادي تعاقدت مع مصطفى فتحي لاعب الزمالك، الأمر الذي جعل المدير الفني أحمد سامي في استبعادي من التشكيل".

وعن طريقة انتقاله لفريق إنبي قال كابو: "تلقيت عرضا من إدارة النادي انبي لضمي بعد رغبة وإصرار أحمد كشري المدير الفني للفريق في التعاقد معي، مؤكداً أن علاقتي به جيدة".

وتابع كابو أن جونياس المدير الفني وأحمد عبد الباقي هما أفضل مدربين في مصر يتعاملون مع اللاعبين نفسياً كما يفعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مع لاعبيه.

وأشار كابو إلى أن فترة توقف الدوري المقبلة ستكون فرصة لأعداد الفريق من جديد وتصحيح الأخطاء التي ظهرت على اللاعبين في المباريات الماضية.

وأكد كابو أن علاقته جيدة جداً مع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، قائلاً: "أنا بحبه وجماهير تونس تعشقه، وسعدت بمنحه قميصه لي".

وأتم كابو أن هناك فارقا كبيرا بين الدوري المصري والدوري التونسي، مؤكدا أن الدوري المصري أقوى من الدوري التونسي، بخلاف الملاعب المصرية المتميزة عكس الملاعب التونسية.

وعن أفضل لاعبين في الدوري المصري قال كابو، إن أحمد عبد القادر من أفضل اللاعبين في الدوري، بخلاف التونسي على معلول لاعب الأهلي والذي سهل لي عمليه تواجدي في مصر، قائلاً: "معلول أخويا وخلال فترة توقف كورونا ذهبنا سوي للإسكندرية:.

وعن حظوظ منتخب تونس في بطولة كأس العالم، قال كابو: "منتخب تونس في مجموعة صعبة، أتمنى التوفيق للمنتخب في المونديال، أرشح الأرجنتين والبرازيل لحصد المونديال، وأتمنى رفع ميسي كأس العالم".