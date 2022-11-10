شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الرجال يصل قطر للمشاركة فى معسكر حكام الفيفا استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الحكم الدولى محمود أبو الرجال لقطر منذ قليل استعدادا للمشاركة في معسكر الفيفا للحكام الذين وقع عليهم الاختبار للمشاركة بكأس العالم.

ويعد الحكم الدولي المصري المساعد محمود أبو الرجال من أفضل المساعدين ضمن حكام القارة السمراء، ويعتمد عليه فى البطولات القارية والعالمية وظهر بمستوى متميز للغاية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر، حتى نال إشادة وثقة الجميع داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف ولجنة الحكام الرئيسية به.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام التي ستشارك في إدارة مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمير الى 18 ديسمبر، ويظهر فيها المصرى محمود أبو الرجال المساعد الدولى الممثل الوحيد للتحكيم المصرى في المونديال.

وتضم قائمة الحكام التى أعلن عنها الاتحاد الدولى فيفا 36 حكماً للساحة، و69 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو، حيث تم اختيار هؤلاء الحكام بالتنسيق مع الاتحادات القارية.

وجاءت اختيارات فيفا للحكام لتضم 13 حكماً عربيا، بينهم 3 حكام ساحة هم الجزائري مصطفى غربال، والإماراتي محمد عبد الله والقطري عبد الرحمن الجاسم، والمساعدين المصرى محمود أبو الرجال، والجزائريان عبد الحق إتشعلي وقوراري مقران والقطريان طالب المري وسعود أحمد، والإماراتيان محمد الحمادي وحسن المهري، بالإضافة إلى 3 حكام فيديو وهم القطري عبد الله المري، والمغربيان رضوان جياد وعادل زوراق.