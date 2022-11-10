شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: أستحق الانضمام لمنتخب مصر.. والأمر يتطلب مجهودا مضاعفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود جنش، حارس فيوتشر، عن فرص انضمامه لمنتخب مصر، موضحا أن انضمام أي حارس من خارج الأهلي والزمالك لمعسكرات المنتخب يحتاج مجهودًا مضاعفًا.

وقال جنش في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: "أحتاج لأن أبذل مجهودا مضاعفا بسبب أن هناك اعتقادا بأن ينضم حارس من الأهلي وحارس من الزمالك ولاعب ثالث أو صغير في السن".

وواصل جنش تصريحاته: "أعيش فترة مميزة مع فيوتشر، وأقدم مستويات كبيرة تؤهلني للتواجد في قائمة منتخب مصر، أستحق هذا الشرف الآن تحديدا".

وتألق الحارس محمود جنش في التصدي لثلاث ضربات ترجيح من لاعبي أول أغسطس ليتأهل بفريقه على حساب الفريق الأنجولي لمجموعات الكونفدرالية.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطيس الأنجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 من المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلى للبطولة.