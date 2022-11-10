شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: أى لاعب يُشرفه الانضمام لصفوف الأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، أن أي لاعب يُشرفه الانضمام لصفوف الأهلي أو الزمالك، قائلا: "أحترم جماهير الزمالك والنادي، ولكن الله لم يُقدر لي الانضمام للفريق وانتقلت لفيوتشر ومن خلاله ذهبت للمنتخب".

وقال عمر كمال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: " لم يكن عندي أدنى شك في أن جنش سيدخل مرماه 3 أهداف في ركلات الجزاء، لأننا نرى ذلك في التدريبات، من الصعب أن تدخل مرماه ركلة جزاء، وهو سبب من أسباب الفوز وإن شاء الله يظل ثابتًا على مستواه".

وأضاف لاعب فيوتشر: "علي ماهر لا يحصل على راحة إطلاقًا ويجتهد كثيرًا، ويعمل 24 ساعة، وقبل أن نلعب أي مباراة نكون قد درسنا الخصم بشكل كبير جدًا، وهو يستحق أفضل مكانة في الدنيا".

وواصل عمر كمال: "يناسبني اللعب في أي مكان في الملعب، أنا والدي يقول لي طالما لياقتك البدنية جيدة ستلعب في أي مركز حتى لو حارس مرمى، وأنا كنت ألعب جناح، وأول مرة لعبت ظهير أيسر مع إيهاب جلال، وبعد ذلك لعبت جناح أيمن وظهير أيمن".

وأتم تصريحاته: "فيوتشر وُلد كبيرًا، وشرف لأي لاعب أن ينضم للأهلي أو الزمالك، لكن طالما اللاعب يؤدي بشكل جيد في فريقه فكل الخير سيأتي، وأنا أحترم القلعة البيضاء وأتمنى لها التوفيق".