شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لائحة كأس السوبر المصرى لم تتغير.. والسوشيال ميديا سبب "اللغط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم تغيير لائحة كأس السوبر المصري، مؤكدا أن اللائحة مطبقة منذ 4 سنوات بإقامة اللقاء بين بطل الدوري ووصيف بطولة كأس مصر.

وأضاف عامر حسين في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC: "كل فترة يحدث لغط في هذه الأمور بسبب السوشيال ميديا".

وتابع: "هذا اللبس حدث من أحد رؤساء اللجان السابقة، لكن أؤكد أنه لم يتم تغيير لائحة كأس السوبر المصري من 4 سنوات ولا نفكر في تغييرها، فالأهلي واجه المصري من قبل في الإمارات على لقب السوبر وكان المصري وصيفا للكأس وأيضا لعب الأهلي مع طلائع الجيش أيضا في كأس السوبر وكان الأخير وصيفا للكأس".

وتحدث عامر حسين عن عودة المسابقات المحلية، حيث قال: "بطولة كأس الرابطة تقام يوم 19 نوفمبر ثم تلعب 3 مؤجلات للدوري يوم 23 ثم كأس مصر يومي 26 و27 نوفمبر، ثم يعود الدوري يوم 30 نوفمبر، ويخطط الاتحاد لإنهاء بطولة الكأس في فبراير المقبل".

وأتم: "أسافر إلى قطر لحضور كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويلحق بي جمال علام رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي أمير الصندوق بعد ودية مصر وبلجيكا الودية في الكويت، ثم سنحضر افتتاح كأس العالم ومباراة أخرى يوم 21 ثم العودة للقاهرة".