شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: كنت على وشك العودة للزمالك وفيوتشر عاملونى أفضل معاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جنش، حارس فيوتشر، أنه كان على وشك العودة للزمالك مجددا، إلا أنه احترم تمسك إدارة فيوتشر له، قائلا: "من الأساس لم أرِد الرحيل عن الزمالك، وكنت أنوي الاعتزال بداخله لأنني لم أفعل شيئا".

وأضاف جنش في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "لجنة الزمالك كانت تريد أن أنتقل للاتحاد لكني اختارت فيوتشر لأنهم عاملوني أفضل معاملة ووقفوا بجاني في محنتي".

وواصل حارس مرمى فيوتشر: "لا أحب أن أقول إننى رحلت عن الزمالك (غصب عني) لكنهم أبلغوني أنني لا أكمل معهم الموسم وبالتالي بحثت عن عرض آخر، ومهما كان ما حدث لا يصح أن تجعل الأمن يمنعنى من الصعود لحافلة الزمالك، هل رحلت بسبب تصفية حسابات؟ رحيلي عن المعسكر مع الزمالك كان رد فعل".

وأوضح: "أنا لاعب في حالي ومش بتاع مشاكل، ما أستطيع قوله هو أن الزمالك بيتي وأمير مرتضى منصور تحدث معى، وأكد رغبة الجهاز الفني في التعاقد معي لكني شرحت وجهة نظري في الرحيل عن النادي".

وتأهل فريق فيوتشر إلى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطيس الأنجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى للبطولة.