شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: أشكر جنش على تألقه فى مباراة اليوم ضد أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى سعد سمير، مدافع فيوتشر، سعادته بالتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الإطاحة بفريق أول أغسطس الأنجولي بركلات الترجيح.

وتأهل فريق فيوتشر إلى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطيس الأنجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2، من المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلى للبطولة.

وقال سمير في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب اللقاء: "الحمد لله على التأهل مباراة مهمة وكان لدينا هدف وطموح من أجل الوصول لدور المجموعات، نمتلك منظومة محترمة من لاعبين وجهاز الفني والجميع يجتهد ويبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الهدف المنشود".

وأكمل: "هناك لاعبون لا يمتلكون الخبرة الأفريقية ولكن مثل هذه المباريات تساعدهم على اكتساب الخبرة وكنا على ثقة في التأهل حتى مع وصولنا لركلات الترجيح، وأشكر جنش على التألق وتصديه لثلاث ركلات ترجيح وساعدنا على التأهل لدور المجموعات".

وأتم تصريحاته: "بين الشوطين تحدثنا عن ضرورة الهدوء وعدم التسرع وإنهاء الفرص بشكل جيد وإحكام السيطرة على الكرة وربنا كرمنا بالهدف في الدقائق الأخيرة والحمد لله كنا مُوفقين في تسديد ركلات الترجيح ولعب جنش دور كبيرا في حسم التأهل".