حامل اللقب يُغادر.. الاتحاد المنستيري يُقصي نهضة بركان من الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تأهل فريق الاتحاد المنستيري التونسي إلى دور المجموعات على حساب نظيره المغربي نهضة بركان بعد المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وتعادل الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب بدور الـ 32 مكرر بالكونفدرالية أمام نهضة بركان على أرض الأخير سلبيًا بعدما فاز على أرضه بهدف نظيف ليتأهل لدور المجموعات.

وشهدت منافسات الجولة ذاتها تأهل ممثلا مصر في البطولة وهما فريقي فيوتشر وبيراميدز.

وكان نادي نهضة بركان قد توّج بآخر نسخة من الكونفدرالية على حساب نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.