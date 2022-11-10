في غياب صلاح.. ليفربول يعبر ديربي كاونتي بكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكن نادي ليفربول من تخطي عقبة ضيفه ديربي كاونتي، بالفوز (3-2) بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي بينهما في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن دور الـ32 من منافسات كأس كاراباو.

محمد صلاح تغيب عن قائمة ليفربول أمام ديربي كاونتي، بعدما فضل المدرب الألماني يورجن كلوب، إراحة المهاجم المصري، قبل ملاقاة ساوثهامبتون، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفرض ديربي كاونتي، التعادل السلبي دون أهداف، على أصحاب الأرض، إذ فشل ليفربول في هز شباك الضيوف خلال 90 دقيقة كاملة.

وحاول كلوب، زيادة حلول ليفربول الهجومية، بعدما أقحم كلًا من البرازيلي روبرت فيرمينو والأوروجوياني داروين نونيز، لكن النتيجة بقيت كما هي حتى وصل الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وأهدر ستيفان بايتيتش، أولى ركلات جزاء ليفربول، قبل أن يسدد فيرمينو، ضربته، بعيدًا عن مرمى ديربي كاونتي، بعد ساعات من إعلان غيابه عن قائمة البرازيل في كأس العالم 2022.

وشهدت ضربات الحظ، تألق الحارس كويمين كيليهر، حيث تصدى لـ3 من أصل 5 ركلات ترجيحية.