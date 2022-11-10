مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ويتأهل لدور الـ 16 بكأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا غاليا مساء اليوم الأربعاء أمام تشيلسي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

وافتتح رياض محرز أهداف المباراة في الدقيقة 53 من زمن الشوط الثاني، ومن ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة، يصعد مانشستر سيتي لدور الـ 16 في البطولة.

أحداث المباراة

حاول مانشستر سيتي منذ بداية المباراة تسجيل الهدف المبكر لإرباك حسابات تشيلسي وبالتالي كان الضغط متواصل على البلوز.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول عن طريق رياض محرز في الدقيقة 53 وذلك بعد تسديدة صاروخية من مخالفة على حدود المرمى.

ومن ثم ضاعف ألفاريز النتيجة في الدقيقة 58 وذلك بعدما تسديدة قوية من يمين منطقة الجزاء وتصدى لها حارس تشيلسي بنجاح لترتد إلى ألفاريز الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.