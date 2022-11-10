بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس كاراباو بسقوط مُدوي أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

ودع فريق أرسنال منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في مفاجأة من العيار الثقيل بعد السقوط أمام برايتون بنتيجة 3-1، مساء اليوم الأربعاء.

وأقيمت مباراة أرسنال ضد برايتون على استاد الإمارات ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

وشارك الدولي المصري محمد النني في التشكيلة الأساسية لأرسنال أمام برايتون واستمر في أرض الملعب حتى نهاية المباراة.

ورغم أن أرسنال افتتح التسجيل عن طريق إدوارد نيكيتاه إلا أن برايتون قلب الطاولة عليه بإحراز ثلاث أهداف عن طريق داني ويلبيك وميتوما ولامبتي.

جدير بالذكر أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يقع برايتون في المركز السادس بـ21 نقطة.

تفاصيل المباراة:

ودخل أرسنال المباراة بتشكيلة مكونة من: "كارل هين، سيدريك سواريس، ساليبا، هولدينج، تيرني، محمد النني، لوكونجا، فييرا، ماركينيوس، نيلسون، نيكتياه".

بدأت المباراة بسيطرة واستحواذ من جانب أرسنال على مجريات الدقائق الأولى وتلقى مبكرًا لاعب برايتون مويسيس كايسيدو البطاقة الصفراء في الدقيقة 8.

ونجح أرسنال في افتتاح التسجيل عن طريق إدوارد نيكيتاه في الدقيقة 20، ليتقدم الجانرز بنتيجة 1-0.

وسرعان من أدرك برايتون التعادل في الدقيقة 27 عن طريق داني ويلبيك من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 1-1.

وتلقى محمد النني لاعب أرسنال على البطاقة الصفراء في الدقيقة 25.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين أرسنال وبرايتون بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 58 أحرز برايتون الهدف الثاني عن طريق ميتوما، ليتقدم على الجانرز بنتيجة 2-1.

وجاءت الدقيقة 71 ليُعقد برايتون موقف أرسنال بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لامبتي، لتصبح النتيجة 3-1.

واستمر تقدم برايتون على أرسنال بنتيجة 3-1 حتى نهاية المباراة، ليحقق المفاجأة ويُطيح بمتصدر البريميرليج ليتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.