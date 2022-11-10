جنش يكشف سبب رحيله عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمود جنش، حارس فيوتشر، أنه كان على وشك العودة للزمالك مجددا، إلا أنه احترم تمسك إدارة فيوتشر له.

وقال محمد جنش في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1: "من الأساس لم أريد الرحيل عن الزمالك، وكنت أنوي الاعتزال بداخله لأني لم أفعل شيئا".

وأضاف: "لجنة الزمالك كانت تريد أن أنتقل للاتحاد لكني اختارت فيوتشر لأنهم عاملوني أفضل معاملة ووقفوا بجاني في محنتي".

وأكمل جنش: "لا أحب أن أقول أني رحلت عن الزمالك "غصب عني" لكنهم أبلغوني أنني لا أكمل معهم الموسم وبالتالي بحثت عن عرض أخر".

وواصل: "مهما كان ما حدث لا يصح أن تجعل الأمن يمنعني من الصعود لحافلة الزمالك هل رحلت بسبب تصفية حسابات؟ رحيلي عن المعسكر مع الزمالك كان رد فعل".

وأوضح: "هل رحلت لأني "في حالي وغلبان؟" لا أعلم لكن ما أستطيع قوله هو أن الزمالك بيتي وأمير مرتضى منصور تحدث معي وأكد رغبة الجهاز الفني في التعاقد معي لكني شرحت وجهة نظري في الرحيل عن النادي".

وعن فرصة انضمامه لمنتخب مصر.. قال: "أحتاج لأن أبذل مجهود مضاعف بسبب أن هناك اعتقاد بأن ينضم حارس من الأهلي وحارس من الزمالك ولاعب ثالث أو صغير في السن".

وأتم: "لو كان معنا الجماهير في مباراة اليوم لما كنا وصلنا لركلات الترجيح".