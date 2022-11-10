ريال سوسييداد يقفز للمركز الثالث في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قفز فريق ريال سوسييداد إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه أشبيلية 2 / 1 اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة عشر التي شهدت أيضا فوز ألميريا على خيتافي 1 / صفر.

وتقدم ريال سوسييداد بهدفين سجلهما ألكسندر سورلوث وبرايس مينديز في الدقيقتين 20 و36 ثم رد اشبيلية بهدف وحيد للاعب رفائيل مير فيسينتي في الدقيقة 44 .

وعانى أشبيلية من النقص العددي في صفوفه إثر طرد ايفان راكيتيتش ونيانزو كواسي في الدقيقتين 28 و34 .

وارتفع رصيد ريال سوسييداد إلى 26 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث بفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر وست نقاط خلف ريال مدريد، بينما تجمد رصيد أشبيلية عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.

وتغلب ألميريا على خيتافي بهدف وحيد سجله ليو بابتيستاو في الدقيقة 26، وقد شهدت المباراة أيضا طرد رودريجو من صفوف ألميريا في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع ألميريا رصيده بذلك إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد خيتافي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.