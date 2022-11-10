كرة سلة.. الأهلي والاتحاد يفوزان في دوري المرتبط.. وخسارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أسفرت مباريات ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، التي أقيمت منافساتها اليوم عن فوز كلا من الأهلي والاتحاد وخسارة الزمالك وسموحة.

وتغلب الأهلي على سبورتنج في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط للسلة بنتيجة 74-55، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

بينما تغلب فريق ناشئين الأهلي تحت 16 سنة على نظيره سبورتنج بنتيجة 79-71.

وبذلك يحتاج الأهلي حامل لقب البطولة إلى فوز فريق الناشئين تحت 16 سنة أو الفريق الأول من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط للسلة.

وسيلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف نهائي دوري المرتبط مع الفائز من طلائع الجيش والزمالك.

وعلى الجانب الأخر، تغلب ناشئين الزمالك تحت 16 سنة على طلائع الجيش بنتيجة 59-57، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الجيش.

بينما تعرض الفريق الأول للزمالك للهزيمة أمام طلائع الجيش في الثواني الأخيرة بنتيجة 62-61، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الجيش، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط.

وبذلك يحتاج الزمالك إلى فوز الفريق الأول على نظيره طلائع الجيش بفارق أكثر من نقطة من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط للسلة.

بينما يحتاج طلائع الجيش إلى فوز الفريق الأول على الزمالك بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط للسلة.

وتغلب الاتحاد السكندري على نظيره المصرية للإتصالات بنتيجة كبيرة 98-66، في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط للسلة، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية.

وسبقت هذه المباراة، فوز فريق ناشئين الاتحاد على المصرية للاتصالات بنتيجة 72-68.

ويحتاج زعيم الثغر إلى الفوز في مباراة واحدة، سواء كانت للفريق الأول أو لفريق الناشئين تحت 16 سنة من أجل التأهل لنصف النهائي، وسيلتقي الفريق السكندري مع الفائز من سموحة والجزيرة.

وفي المباراة الأخيرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط تغلب الفريق الأول بالجزيرة على نظيره سموحة خارج ملعبه بنتيجة 73-71.

بينما خسر فريق الناشئين تحت 16 سنة بالجزيرة على يد نظيره سموحة بنتيجة كبيرة 58-86.

وبذلك يحتاج سموحة إلى الفوز على الجزيرة بفارق أكثر من نقطتين من أجل التأهل لنصف نهائي دوري المرتبط.

بينما يحتاج الجزيرة إلى تكرار فوز الفريق الأول على نظيره سموحة في مباراة العودة من أجل التأهل لنصف نهائي دوري المرتبط للسلة.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة أيام 16 و18 شهر نوفمبر الجاري في الإسكندرية.

بينما تقام مباريات النهائي في القاهرة أيام 22 و24 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تقام مباراة فاصلة يوم 25 من الشهر نفسه في القاهرة أيضا.