الامارات | اختتام مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية بمشاركة 500 لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية منافسات النسخة الثانية من «مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية»، بمشاركة أكثر من 500 لاعب.

وأحرز المراكز الأولى كل من راشد العوضي للعبة «استريت فايتر»، وقتيبة المنصوري في لعبة «سوبر سماش»، وحسن سلطان في لعبة «تيكن»، وسيف السويدي في لعبة «فيفا 22»، وفريق «رابيد» في لعبة «فالورانت» الجماعية.

وأقيمت فعاليات المهرجان في عدد من الصالات المتخصصة في دبي والشارقة، وتنافس المشاركون في خمس ألعاب الإلكترونية، بين الفردية والجماعية.

وأكد عبدلله القرق نائب رئيس الاتحاد أن نجاح النسخة الثانية يؤكد الدور الذي يوليه الاتحاد في دعمه المتواصل للأنشطة طوال الموسم، والعمل على إيجاد حالة من التفاعل والإيجابية من بين اللاعبين المهتمين بهذه الرياضات.