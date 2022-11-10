الامارات | دبي تستعد لسباق «الجائزة الكبرى للإبحار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دبي لتنظيم واحد من أشهر سباقات الزوارق في العالم (SailGP)، الذي يقام 12 و13 الجاري.

وقبيل إقامة الحدث العالمي المنتظر «الجائزة الكبرى للإبحار في دبي»، شهدت سواحل دبي تحضيرات وتدريبات لعدد من الزوارق، التي تتطلع للمشاركة في الحدث العالمي، الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة، ويشهد مشاركة أبرز المنتخبات العالمية، ويتم نقل مجرياته مباشرة في أكثر من 175 منطقة حول العالم.

وينظم البطولة «بي أند أو ماريناز»، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.