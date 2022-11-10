اخبار الرياضه

الامارات | طرح تذاكر دوري التنس العالمي.. والأسعار تبدأ من 199 درهماً

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر دوري التنس العالمي.. والأسعار تبدأ من 199 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو دوري التنس العالمي عن طرح تذاكر الحدث العالمي والعرض الأقوى على الملعب، الذي يشهد حضور نخبة من أكبر وأهم نجوم التنس وكبار نجوم عالم الموسيقى الغناء العالميين، في مهرجان رياضي غنائي غير مسبوق حافل بالمتعة والترفيه.

وتبدأ أسعار تذاكر الحدث العالمي، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من 199 درهماً إماراتياً، وتتوافر تذاكر المهرجان الرياضي الموسيقي عبر الإنترنت، حيث يمكن لعشاق الفعاليات الترفيهية والرياضية من مختلف أنحاء المنطقة حجز موقعهم لمتابعة منافسات التنس المشوقة على مدار ستة أيام، والتي تشهد حضور نجوم ، ومن ضمنهم نوفاك ديوكوفيتش ونيك كيريوس وإيغا سوياتيك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا