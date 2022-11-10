الامارات | «الرابطة» تعلن عن المرشحين لجوائز الأفضل في «أكتوبر»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة» تعلن عن المرشحين لجوائز الأفضل في «أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، لشهر أكتوبر الماضي، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك ضمن ثلاث فئات، تشمل: أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب.
وتتضمن القائمة لجائزة أفضل لاعب: أدريان سيلفا وجواو بيدرو «الوحدة»، سفيان رحيمي «العين»، دانييل بيسا «اتحاد كلباء»، وفراس بالعربي «عجمان.
أما جائزة أفضل حارس، فتضم: خالد السناني «الوصل»، علي الحوسني «عجمان»، ودرويش محمد «الشارقة».
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الصربي غوران «عجمان»، البرتغالي جارديم «شباب الأهلي»، والإسباني خمينيز «الوحدة».
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