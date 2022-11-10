الامارات | فليتوود وموليناري يقودان بريطانيا وإيرلندا في «غولف أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جولة دي بي ورلد للغولف أن بطلي كأس رايدر تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري سيقودان فريقي «بريطانيا وإيرلندا» و«القارة الأوروبية» على التوالي في بطولة «هيرو كاب» الجديدة، التي ستقام في نادي أبوظبي للغولف من 13 إلى 15 يناير 2023. وسيختار كل من فليتوود وموليناري تسعة لاعبين لفريقهما، قبل أن يقودا بنفسيهما الفريق المكون من 10 لاعبين في الحدث.

سيتم تأكيد قوائم الفريقين مطلع الشهر المقبل، مع عمل فليتوود وموليناري جنباً إلى جبن مع لوك دونالد، الذي سيترأس الحدث بصفته قائد كأس رايدر الأوروبي لعام 2023. وسيكسب كل عضو من الفريق الفائز مبلغ 125 ألف دولار أميركي، وسيحصل كل فرد في الفريق الخاسر على 75 ألف دولار أميركي.