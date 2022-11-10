الامارات | 3 صدامات مثيرة في الجولة الـ 10.. أبرزها المتصدر مع حامل اللقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين اختبارات قوية لثلاثي الصدارة، وهي بمثابة «تكسير عظام»، وذلك قبل التوقف الطويل للدوري بمناسبة انطلاق كأس العالم 2022 في قطر. وتتصدر فرق الشارقة والوحدة وشباب الأهلي بـ19 نقطة لكل منها، مع تقدم الشارقة أولاً بفارق الأهداف، والوحدة ثانياً، وشباب الأهلي ثالثاً.

وتسعى الفرق الثلاثة إلى الانفراد بالقمة، وتحقيق فوز مهم قبل فترة التوقف، لكنها تصطدم بمواجهات قوية، عندما يقابل الشارقة فريق العين حامل اللقب، بينما يتقابل الجزيرة مع الوحدة، وشباب الأهلي مع النصر، وستكون هذه المباراة مهمة لـ«فرسان دبي» لمواصلة طريق الانتصارات، بينما تعتبر اختباراً صعباً للنصر لاستعادة المعنويات وروح الانتصارات.

وتبرز أكثر مباراة القمة بين الشارقة والعين في كلاسيكو إماراتي، يسعى خلاله مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، لتحقيق الفوز على فريقه السابق، كما أن «الملك» يريد إثبات أحقيته بالصدارة أمام حامل اللقب. وسيكون هناك ديربي العاصمة القوي الذي سيجمع الجزيرة مع الوحدة، وهو اختبار حقيقي وقوي لأحقية الفريقين في الاستمرار ضمن فرق القمة.

وتقام الجولة غداً وبعد غد، حيث يشهد اليوم الأول مواجهة شباب الأهلي والنصر. وتقام أيضاً مباراة خورفكان والظفرة، والجزيرة والوحدة، بينما تقام يوم السبت أربع مباريات: عجمان واتحاد كلباء، بني ياس والوصل، الشارقة مع العين، ودبا مع البطائح. ويحل الوصل رابعاً في الدوري برصيد 18 نقطة، ثم يأتي الجزيرة واتحاد كلباء عند النقطة 17، والعين 16 نقطة، وهو وضع يحدث للمرة الأولى في الدوري.

وجميع المواجهات الصعبة في الجولة لا تقبل نتيجة التعادل، بينما ستكون هناك مواجهتان لا تقلان أهمية، وهما عجمان مع كلباء مفاجأة البطولة هذا الموسم، وأيضاً بني ياس والوصل، وكلا الفريقين يرغب بشدة في تحقيق الفوز.

ويسعى الوصل إلى استمرار صحوته والعودة بنقاط المباراة، بينما يريد بني ياس الاقتراب أكثر من فرق الصدارة، بعد أن توقف عند 11 نقطة.

وهناك مباريات مثيرة أيضاً، بينها مباراة خورفكان بقيادة العنبري أمام الظفرة المتطور، بجانب لقاء دبا مع البطائح، وهذه المباراة قد تكون فرصة مواتية من أجل أن يحقق دبا فوزه الأول بالبطولة على حساب فريق خسر بالستة في مباراته الماضية، وتعرض مدربه كايو للإقالة.

• الوصل يسعى للوصول إلى النقطة 21 في حال حقق الفوز في مباراة بالغة الصعوبة أمام بني ياس.

مباريات الجولة 10:

■ الجمعة 11-11-2022

- شباب الأهلي – النصر (16:45).

- خورفكان – الظفرة (16:45).

- الجزيرة – الوحدة (19:30).

■ السبت 12-11-2022

- عجمان – اتحاد كلباء (16:45).

- بني ياس – الوصل (16:45).

- الشارقة – العين (19:30).

- دبا – البطائح (19:30).