الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع

تراجع مدرب عن اتفاقه مع إدارة أحد أندية الدوري حول تعيين مترجم إضافي له مع فريق الكرة، بعدما أكد أن المترجم الحالي يقوم بمهمته على أكمل وجه، رغم وجود أكثر من 15 فرداً في الجهاز الفني، واللاعبون يتحدثون باللغة نفسها التي يترجمها.

إداري

اتفق مسؤول كبير في اتحاد لعبة جماعية مع إداري رياضي بارز لشغل منصب مرموق في الاتحاد المعني، بغرض الاستفادة من خبراته الطويلة في العمل الإداري، بعدما عمل سابقاً لسنوات طويلة في الاتحاد ذاته.

انتقاد

انتقد مدير فني في لعبة رياضية بأحد أندية الدولة تكرار عدم اكتمال النصاب القانوني للطواقم التحكيمية في إدارتها لمباريات فرق المراحل السنية، خصوصاً الدنيا منها، وأن هناك العديد من المباريات التي تمت إدارتها بحكم وحيد للساحة.