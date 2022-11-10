شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من ستيفاس مدرب حراس المنتخب للشناوي فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي لويس ستيفاس، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على منح محمد الشناوي حارس الفراعنة بعض التعليمات الفنية خلال مران المنتخب الذي أقيم اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت.

كما شهد المران تألق الحراس الثلاثة الشناوي وعواد وجاد في التدريبات، من أجل حجز مركز في التشكيل الأساسي للمنتخب.

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة للمعسكر والذى يتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجارى، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11، والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).