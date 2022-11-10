7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 / 11 / 2022 فى مقدمتها، مسحة جديدة لمحمود كهربا بالأهلى خلال ساعات للوقوف على حالته الصحية.

مسحة جديدة لمحمود كهربا بالأهلى خلال ساعات للوقوف على حالته الصحية

يجرى محمود كهربا لاعب الأهلى مسحة جديدة، خلال الساعات القادمة، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد عزله بقرار من الجهاز الطبى للفريق الأحمر.

انتهاء أزمة ميكالى والحضري فى المنتخب الأوليمبي بجلسة ودية

شهدت الساعات الماضية اختلاف إيجابي فى وجهات النظر بين البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم وعصام الحضري مدرب حراس المرمي .

محمد صلاح يزور الونش في إنجلترا عقب إجراء جراحة الركبة .. صورة

نشر محمود حمدى " الونش " مدافع فريق الزمالك و منتخب مصر صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك برفقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزى و قائد الفراعنة خلال زيارة له بأحد المراكز الطبية للاطمئنان عليه .

فيوتشر يتأهيل الى دور المجموعات بالكونفدرالية عقب الفوز أمام أول أغسطيس بركلات الترجيح .. فيديو

تأهل فريق فيوتشر الى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطيس الانجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 من المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى للبطولة .

الأهلى يجهز أيمن أشرف لحل أزمة إصابات "خط الدفاع"

يجهز الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لاعبه أيمن أشرف مدافع الفريق لحل أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع المارد الأحمر خلال فترة توقف الدوري.