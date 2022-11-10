أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 9 / 11 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، انتهاء أزمة ميكالى والحضري فى المنتخب الأوليمبي بجلسة ودية

انتهاء أزمة ميكالى والحضري فى المنتخب الأوليمبي بجلسة ودية

شهدت الساعات الماضية اختلاف إيجابي فى وجهات النظر بين البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم وعصام الحضري مدرب حراس المرمي .

محمد صلاح يزور الونش في إنجلترا عقب إجراء جراحة الركبة .. صورة

نشر محمود حمدى " الونش " مدافع فريق الزمالك و منتخب مصر صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك برفقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزى و قائد الفراعنة خلال زيارة له بأحد المراكز الطبية للاطمئنان عليه .

فيوتشر يتأهيل الى دور المجموعات بالكونفدرالية عقب الفوز أمام أول أغسطيس بركلات الترجيح .. فيديو

تأهل فريق فيوتشر الى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطيس الانجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 من المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى للبطولة .

الأهلى يجهز أيمن أشرف لحل أزمة إصابات "خط الدفاع"

يجهز الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لاعبه أيمن أشرف مدافع الفريق لحل أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع المارد الأحمر خلال فترة توقف الدوري.

رابطة الأندية تقوم بتعديل ملعب مباراة الداخلية و حرس الحدود بكأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة الداخلية و حرس الحدود بالدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة حيث تقام على ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد السويس الجديد .