وكيل «الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان وعمرو السولية» .. حازم الحديدي خرج ليجلس في كافيه فعثروا على جثته

الشارقة - اميمة ياسر - توفي حازم الحديدي وكيل اللاعبين عن عمر يناهز 55 عاما.

وشغّل الحديدي وكالة أعمال أكثر من لاعب في الكرة المصرية أبزرهم من القدامى: محمد بركات وعصام الحضري ومحمد ناجي "جدو".

ومن بين لاعبي الجيل الحالي عدة لاعبين أبرزهم: محمد الشناوي وسعد سمير ووليد سليمان وعمرو السولية.

واقعة مأساوية

تفاجأ سكان منطقة الدقي في وقت مبكر من صباح اليوم؛ بواقعة مأساوية عندما تم العثور على "حازم الحديدي" وكيل اللاعبين الشهير؛ جثة هامدة؛ بعد سقوطه من الطابق العاشر داخل عقار بشارع محيي الدين أبو العز.

يعد الراحل واحدا من أشهر وكلاء اللاعبين في مصر؛ ومن أبرز اللاعبين الذي تولى وكالتهم: محمد الشناوي، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد بركات، ومحمد ناجي جدو، وغيرهم.

خروج إلى الكافيه

وأوضح أقارب وأصدقاء الراحل أن الوفاة كانت في الساعة السادسة صباح اليوم؛ حيث إنه كان يقيم مع شقيقته ونجلته داخل الشقة، بعد انفصاله عن زوجته منذ ٣ سنوات؛ وأخبرهم في الصباح أنه سيذهب إلى أحد الكافيهات الموجودة بالمنطقة؛ وخرج من المنزل ولم يَعُد.

الصدفة تقود إلى العثور على جثته

بعد دقائق اتصلت به شقيقته للاطمئنان عليه لم يرد، واكتشفت أنه كان قد ترك هاتفه في الشقة، وخرج بدونه؛ شعور القلق انتاب أسرته بعد فشلهم في التواصل معه بعدما بحثوا عنه في كل الكافيهات والمقاهي القريبة من المنزل؛ حتى كشفت الصدفة عن مكان تواجده؛ عندما كان أحد أصحاب المحلات بالطابق الأرضي يفتح محله لبدء العمل إذ تفاجأ بالعثور على جثة الحديدي داخل منور السلم؛ ليخبر أقاربه على الفور؛ الذين كانوا في حالة صدمة وحزن كبير.

شخصية تُحب الحياة

وكشف أصدقاء الحديدي؛ أنه كان شخصية تحب الحياة؛ وكان يعشق السفر والخروج كثيرا؛ بالإضافة إلى ممارسة الرياضة؛ وكان متعلقا جدا بنجلته "خديجة" صاحبة ال ١٠ سنوات، وكان قد كتب اسمها على ذراعه نظرا لحبه الشديد لها.

واستبعد أهله فكرة انه قد انهي حياته؛ وان وضعه المادي مستقر بشكل كبير، مرجحين انه قد تعرض الي ازمة قلبية اختل توازنه علي اثرها وسقط ارضا

جهات التحقيق

من جانبها تجري جهات التحقيق بنيابة الدقي معاينة وتحريات حول وفاة الكابتن حازم الحديدي، وكيل عدد من لاعبي كرة القدم، بعد سقوطه من الطابق العاشر بشارع محي الدين أبو العز بمنطقة الدقي؛ لمعرفة سبب الحادث وما إذا كان انتحارًا من عدمه.

أزمة نفسية السبب

كشفت التحريات التي أجرتها مباحث قسم شرطة الدقي، بشأن سقوط الكاتبن حازم الحديدي من الطابق العاشر من داخل شقته بدائرة القسم، انه قام بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه من منور شقته بسبب مروره بأزمة نفسية، ودخوله في حالة اكتئاب؛ ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

واستدعت جهات التحقيق بالجيزة اسرة المتوفى واستمعت لاقوالهم واستجوبتهم حول الواقعة؛ ولم يتهموا احدا بالتسبب في وفاته.