شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب غزل المحلة: إصابة آدم سلامبا بإلتهاب فى العضلة الضامة و سلامة الاخميمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور خالد الجميزي طبيب فريق غزل المحلة إصابة التنزاني أدم سلامبا مهاجم الفريق بالتهاب فى العضلة الضامة عقب إجراء الأشعة صباح اليوم و يغيب على إثره لمدة ثلاثة أيام .

وأوضح خالد الجميزى خلال خلال بيان رسمى عبر الصفحة الرسمية لنادى غزل المحلة سلامة خالد الإخميمي كابتن الفريق، من الإصابات بناء على الأشعة التى خضع ليها اليوم ايضا عقب شكوى اللاعب أمس من شد فى العضلة الخلفية .

ومن المقرر أن يعود لاعبى فريق غزل المحلة الى التدريبات الجماعية غدا عقب الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى اليونانى بابا فاسيليو للاعبين لمدة ٤٨ ساعة لتجنب الإرهاق و الاصابات للاعبين .

أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان ، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى .