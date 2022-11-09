شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مصري خالص للرجال والسيدات في بطولة العالم للجامعات للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق مصطفى عسل لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي الفوز على يحيى النواساني بثلاثة اشواط دون مقابل في نصف نهائي بطولة العالم للجامعات للاسكواش المقامة حاليا في مصر على ملاعب نادي نيو جيزة ونادي النادي بمدينة ٦ اكتوبر.

فيما تأهل مصطفى السيرتي للنهائي ايضا بعد تغلبه بصعوبة علي السويسرى يانيك ويكلمي بنتيجة ٣-٢ في مباراة ماراثونية امس.

ويواجه مصطفى عسل زميله في منتخب مصر مصطفى السيرتي مساء غدا في نهائي مصري خالص علي مستوي منافسات فردي الرجال.

وعلي مستوي السيدات فظهر التألق المصري أيضا بتأهل نور ابو المكارم للمباراة النهائية بعد تغلبها علي السويسرية سيندي ميرلو بنتيجة 3/0 ، لتواجه سنا ابراهيم التي تأهلت الى لنهائي بعد تخطيها عقبة الإسبانية مارتا فرنانديز بنتيجة 3/1 .

وتقام المباراتين النهائيتين لمنافسات الرجال والسيدات غدا علي الملعب الزجاجي بنادي نيو جيزة.