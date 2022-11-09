شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة منتخب الناشئين قبل مواجهة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة الطبية التى خضعت لها بعثة منتخب مصر للناشئين المتواجدة حاليا فى الجزائر، سلبية قبل مواجهة تونس المقرر لها الجمعة المقبل في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وحرص محمد وهبة المدير الفني على عقد محاضرة مع اللاعبين اليوم بعد المران لمعالجة أخطاء مباراة ليبيا، في افتتاح مشوار التصفيات.

ويرأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.