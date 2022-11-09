شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لثنائي منتخب الشباب في الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الصاعدين إياد العسقلاني وعمر الساعي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات خفيفة وذلك على هامش المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس، ضمن برنامج الإستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمنافسات مسابقة الدوري المحلي.

يأتي ذلك حتي لا يتعرضا للإجهاد قبل الانضمام لمعسكر منتخب الشباب غدًا الخميس والذي يتخلله سلسلة مباريات ودية استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في فبراير من العام القادم.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قد اتفق مع محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب حول عدم استدعاء ” العسقلاني ” لحاجته فى المعسكر الحالي تحضيرا لمنافسات الكان.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري في إطار منافسات الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليومية مساء الأربعاء على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الدراويش، فى إطار استعدادات الفريق لإستكمال مسابقة الدوري العام.

وكان الدراويش قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد تدريبات قوية فى الفترة الأخيرة تخللهم مباراتين وديتين ضد الرباط والأنوار البورسعيدي ومصر للتأمين.

وركز الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على بعض النواحي البدنية خلال مران اليوم سعيًا لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية.