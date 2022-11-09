شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحاضر لاعبي المنتخب قبل الاستقرار على القائمة النهائية لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني محاضرة سريعة مع لاعبي المنتخب قبل مران اليوم الأربعاء، منحهم خلالها بعض التعليمات قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي تسافر للكويت لخوض ودية بلجيكا.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

وبدأ المران بتدريبات بدنية ثم تدريبات فنية والتسديد على المرمي وتقسيمة في نهاية المران.