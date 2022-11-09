شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل بيراميدز وفيوتشر.. تعرف على موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إجراء مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023، والتي يشارك فيها فريقان من مصر.

ويمثل بيراميدز وفيوتشر الأندية المصرية في بطولة الكونفدرالية في نسختها الحالية، حيث حل الثنائي في المركزين الثالث والرابع في نهاية منافسات الدور الأول في الدوري المصري 2021-2023.

واختار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 16 نوفمبر الجاري موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات بمقره في القاهرة.

تأهل فريق بيراميدز لدور المجموعات بعد الفوز على نيجيليك بطل النيجر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي في إطار إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

كما تأهل فريق فيوتشر الى دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية عقب الفوز على فريق أول أغسطيس الانجولى بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 من المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلى للبطولة .