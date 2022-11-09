شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز راحة 3 أيام بعد التأهل لمجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ٣ أيام بعد الفوز على نيجيليك والتأهل لدور المجموعات.

ونجح بيراميدز في الفوز على نيجيليك بطل النيجر بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة في إطار إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر عودة الفريق للتدريبات بداية من الأحد المقبل استعدادا لاستئناف مباريات الدوري والكأس.

الهدف الأول جاء بعدما مر رمضان صبحي بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وليد الكرتي براسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى منتصف المرمى، فيما جاء الهدف الثاني بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها عبد الله السعيد برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى، أما الهدف الثالث سجله فخري لاكاي بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي وضعت فاخري لاكاي في إنفراد تام بالمرمى فاستلم الأخير الكرة مع مراوغة حارس المرمى ثم سدد الكرة في الشباك الخالية.